Cantiere di lavoro, a Pralungo si cercano 2 figure

A Pralungo è stato approvato l’avviso pubblico per la selezione di 2 cantieristi da inserire nel cantiere di lavoro per persone con disabilità, finanziato dalla Regione Piemonte.

La durata è di 12 mesi, con 20 ore settimanali. Le attività previste sono la manutenzione del verde e delle aree pubbliche. La selezione sarà gestita dal Centro per l’Impiego/Collocamento Mirato di Biella.

Maggiori dettagli sono disponibili sull’Albo Pretorio online e nella sezione amministrazione Trasparente del sito comunale di Pralungo.