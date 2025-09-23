Scelto il film che rappresenterà l'Italia agli Oscar, è 'Familia' di Costabile

(Adnkronos) -

'Familia' di Francesco Costabile è il film designato a rappresentare l’Italia agli Oscar nella categoria che premia il film internazionale. Lo ha deciso il Comitato di Selezione per il film italiano da designare agli Oscars, istituito dall’Anica incarico dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, riunito davanti a un notaio e composto da Micaela Fusco, Alessandra Magliaro, Gabriele Muccino, Olivia Musini, Simona Paggi, Federico Pontiggia, Micaela Ramazzotti, Stefano Sardo, Vito Sinopoli.

'Familia' concorrerà per rientrare nella shortlist che includerà i quindici migliori film internazionali selezionati dall’Academy e che sarà resa nota 16 dicembre 2025. L’annuncio delle nomination (la cinquina dei film nominati per concorrere al premio) è previsto per il 22 gennaio 2026, mentre la cerimonia di consegna degli Oscars si terrà a Los Angeles il 15 marzo 2026.

Sono 24 i film italiani (usciti al cinema tra il 1° ottobre 2024 e il 30 settembre 2025) che hanno concorso alla designazione del titolo candidato a rappresentare l’Italia nella selezione per la categoria International Feature Film Award (Premio al Film Internazionale) alla 98ª edizione degli Academy Awards.

Oltre a 'Familia' dell'elenco facevano parte 'Berlinguer. La grande ambizione' di Andrea Segre; 'Diamanti' di Ferzan Özpetek; 'Diva futura' di Giulia Louise Steigerwalt; 'Duse' di Pietro Marcello; 'Elisa' di Leonardo Di Costanzo; 'Eterno visionario' di Michele Placido; 'Follemente' di Paolo Genovese; 'Fuori' di Mario Martone; 'Hey Joe' di Claudio Giovannesi; 'Il monaco che vinse l’apocalisse' di Jordan River; 'Il nibbio' di Alessandro Tonda; 'Il ragazzo dai pantaloni rosa' di Margherita Ferri; 'Il treno dei bambini' di Cristina Comencini; 'L’amore che ho' di Paolo Licata; 'L’orto americano' di Pupi Avati; 'La vita da grandi' di Greta Scarano; 'Le assaggiatrici' di Silvio Soldini; 'Le città di pianura' di Francesco Sossai; 'Le déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta' di Gianluca Jodice; 'Napoli – New York? di Gabriele Salvatores; 'Sotto le nuvole' di Gianfranco Rosi; 'Trifole – Le radici dimenticate' di Gabriele Fabbro e 'Vittoria' di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman.

Luigi Celeste ha vent’anni e vive con sua madre Licia e suo fratello Alessandro, i tre sono uniti da un legame profondo. Sono quasi dieci anni che nessuno di loro vede Franco, compagno e padre, che ha reso l’infanzia dei due ragazzi e la giovinezza di Licia un ricordo fatto di paura e prevaricazione. Luigi vive la strada e, alla ricerca di un senso di appartenenza e di identità, si unisce a un gruppo di estrema destra dove respira ancora rabbia e sopraffazione. Un giorno Franco torna, rivuole i suoi figli, rivuole la sua famiglia, ma è un uomo che avvelena tutto ciò che tocca e rende chi ama prigioniero della sua ombra.

Uscito nelle sale italiane i 2 ottobre 2024, 'Familia' è ora disponibile in streaming per gli abbonati a Prime Video.