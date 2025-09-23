Modifica allo statuto di ATAP: Ramella Pralungo risponde al Segretario FdI Franceschini

Il Presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo risponde al Segretario FdI Franceschini sulla vicenda della modifica dello statuto di ATAP in consiglio provinciale.

"Ai tavoli dove è stato scritta la modifica allo statuto di ATAP hanno partecipato studi notarili e tecnici di Atap. In qualità di Presidente della Provincia di Biella ho presenziato ad incontri con sindaci di Biella e di Vercelli e con il presidente della Provincia di Vercelli, ed è proprio a quei tavoli che la stessa Città di Biella ha detto che andava tutto bene. Noi, Provincia di Biella, abbiamo sollevato dubbi su di un articolo, in quanto il controllo analogo come era scritto, impediva ai piccoli di controllare. L'assessore Franceschini se aveva dei dubbi poteva chiamare il Presidente di ATAP che afferisce a Forza Italia, quindi alla sua linea politico-partitica. La scelta dell'uscire dall'aula è stata fatta, indicata dal sottoscritto ad entrambi i gruppi, in modo che proprio si desse la possibilità alla città di modificare quello che voleva modificare, che poi sarebbe stato eventualmente approvato in Consiglio Provinciale. La modifica dell'articolo 15 che ha proposto la Città di Biella, a me non crea nessun tipo di problema e sono disposto ad accoglierla. Era sufficiente quindi che i consiglieri provinciali mi dicessero qual era il problema, solo che non sono così convinto che loro lo sapessero ieri, bastava quindi a questo punto una telefonata del sindaco o dello stesso Franceschini se era in grado di dirmela. Un ultima cosa forse Franceschini ha sbagliato Provincia a cui rivolgersi visto che quella di Biella, per rispetto del capoluogo, ha atteso cosa accadesse nel suo consiglio, mentre quella di Vercelli (a guida di Fratelli Italia) ha approvato lo statuto che oggi Fratelli d'Italia Biella contesta. Credo che Franceschini sia in un momento di confusione".