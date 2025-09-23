Castelletto Cervo: chiuso temporaneamente il guado per maltempo e allerta idrogeologica

Il Comune di Castelletto Cervo ha disposto la chiusura temporanea del guado locale a seguito delle intense precipitazioni registrate nelle ultime ore. La decisione è stata presa in considerazione del bollettino di ALLERTA GIALLA emesso dalla Protezione Civile della Regione Piemonte, relativo al rischio idrogeologico sul territorio.

L’Amministrazione Comunale ha sottolineato che la chiusura si rende necessaria per garantire la sicurezza dei cittadini, evitando possibili situazioni di pericolo legate all’innalzamento dei livelli d’acqua e alla piena dei corsi d’acqua locali.

Il guado sarà riaperto non appena le condizioni meteorologiche e idrologiche torneranno alla normalità e saranno ripristinate tutte le condizioni di sicurezza. I cittadini sono invitati a prestare attenzione e a seguire eventuali aggiornamenti ufficiali attraverso i canali istituzionali del Comune.