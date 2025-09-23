Prendersi cura dell’udito: in tutti i 3 centri Amplifon di Biella è facile e gratuito

In Italia sono circa 7 milioni le persone che convivono con una qualche forma di calo dell’udito, detta anche ipoacusia e si stima che questo numero sia destinato ad aumentare.

È quindi una condizione piuttosto diffusa che, se non trattata, può avere serie conseguenze sulla qualità della vita. Infatti, non solo può influire sulle relazioni interpersonali e portare a isolarsi socialmente, ma numerosi studi dimostrano che quando un calo dell’udito viene trascurato, anche le nostre facoltà cognitive possono risentirne.

Così come ci si prende cura della vista, del sorriso e dell’alimentazione, è importante che la prevenzione includa anche il sentire bene. Infatti, l’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di fare prevenzione con un controllo dell’udito professionale e accurato con regolarità.

Proprio per questo, in tutti i centri Amplifon, è possibile usufruire del Metodo Amplifon che permette di:

Sottoporsi sempre a un test gratuito dell’udito

Trovare ascolto alle proprie esigenze di miglioramento dell’udito nelle diverse situazioni della propria vita quotidiana

Ricevere il miglior supporto per la scelta e regolazione personalizzata della soluzione acustica più adatta

Provare gratuitamente la soluzione acustica per 30 giorni senza impegno d’acquisto

