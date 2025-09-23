Fondo Edo Tempia, un bel gesto concreto nel nome della solidarietà

Giulia, alias Giuly Tattoo, e Marco, alias Sgt Zippo, una volta ogni anno mettono a disposizione la loro arte per beneficenza: lo studio di lei apre le sue porte per un pomeriggio “walk in”, ovvero senza appuntamenti prenotati. Lei si tiene pronta con aghi e inchiostri, lui è specializzato nei piercing. Il beneficiario di quest’anno è il Fondo Edo Tempia e nel pomeriggio di martedì 23 settembre c’è stata la cerimonia simbolica di consegna della loro donazione: 1.700 euro, frutto della giornata in cui i loro clienti hanno avuto i loro tatuaggi e i loro piercing e, nello stesso, tempo, hanno contribuito a una causa generosa.

L’iniziativa è al secondo anno e per la prima volta la scelta dei due artisti è caduta sul Fondo Edo Tempia, la cui sede peraltro è a pochi passi da quello studio. Il grande assegno simbolico è stato consegnato nelle mani di Viola Erdini, presidente della Fondazione Tempia e vicepresidente del Fondo: «Gesti generosi come quello di Giulia e Marco» ha detto «sono preziosi non solo per il sostegno concreto ma per il messaggio di solidarietà che contribuiscono a diffondere: la nostra associazione vive e cresce grazie alla gente che non fa mai mancare il suo sostegno».

Il messaggio dei due artisti invece era già arrivato via social: «Un grazie enorme a tutti quelli che sono passato e anche a chi ha deciso di donare senza tatuarsi o farsi un piercing. È sempre bello vedere quanta energia e quanta voglia di fare del bene ci sia quando ci si unisce per una giusta causa». La scelta dei due donatori è stata di destinare il loro sostegno al Progetto Bambini, il complesso di misure che offrono appoggio alle famiglie in un momento doloroso e delicato per tutti i suoi componenti, particolarmente quando ad ammalarsi è un figlio o un genitore.