Salussola, ordinanza di chiusura per lavori di messa in sicurezza idrogeologica

Da domani 24 settembre al 25 ottobre 2025 resterà chiuso al traffico, 24 ore su 24, il tratto di strada compreso tra via Vigellio (intersezione con via Mafferia/via Rivette) e via Dante Alighieri (intersezione con via Granatieri di Sardegna/via Campagnola).

Il provvedimento è stato adottato dal Comune di Salussola a seguito della richiesta presentata dalla ditta che si occupa dell’intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico in frazione Vigellio, in via Dante Alighieri e torrente Montrucco.

L’accesso sarà consentito solo a residenti e attività commerciali della zona: da via Vigellio fino al passaggio a livello e da via Dante Alighieri fino ai civici 8/5/7. È inoltre istituito il senso unico alternato, regolato da semafori, in via Roma.

Durante il periodo dei lavori saranno in vigore ulteriori disposizioni: divieto di fermata con rimozione forzata, divieto di sorpasso e limite di velocità fissato a 30 km/h. Dovrà essere sempre garantito il passaggio di mezzi di soccorso e veicoli in servizio di polizia.

La segnaletica stradale e cantieristica sarà a cura della ditta esecutrice, responsabile anche di eventuali danni a cose o persone derivanti da carenze nella segnalazione.

L'amministrazione assicura che si cercherà di recare alla popolazione il minor disagio possibile.