Pallavolo: esordio in Coppa Piemonte in serie C e D FOTO

Esordio decisamente positivo per le squadre di Serie C e D della SPB Monteleone Trasporti nel primo turno triangolare di Coppa Piemonte. Davanti al pubblico amico del PalaPajetta di Biella, i ragazzi della Ilario Ormezzano Sai sono riusciti a imporsi due volte: di misura sull’Alto Canavese Volley e in maniera più netta contro i torinesi del Reba Volley (squadra di Serie D). A Domodossola, i giovani arancioblù targati M-AppHotel hanno invece affrontato il Pavic - squadra di categoria superiore – e i padroni di casa del 2mila8 Volley.



SERIE C

Coppa Piemonte Serie C – 1a giornata

PalaPajetta di Biella

SPB Ilario Ormezzano Sai – Alto Canavese Volley 2-1

(21-25/25-22/25-18)

SPB: Berteletti 13, Vicario 3, Agostini 11, Sensi 10, Stragiotti, Maretti 3, Graziano 4, Kuhla, Broglio 1, Castrovilli (L), Murdaca (L).

SPB Ilario Ormezzano – Poli Reba Volley 3-0

(25-17/25-16/25-17)

SPB: Berteletti 8, Vicario 5, Agostini 16, Sensi 10, Stragiotti, Maretti 3, Graziano 6, Kuhla, Broglio, Castrovilli (L), Murdaca (L).

Il commento di coach Giovanni BONACCORSO: «Esordio positivo, considerando che questa estate ci siamo “rifatti il look”. Abbiamo tenuto i giovani più interessanti, quelli che hanno mantenuto una mentalità da atleta, integrandoli con giocatori sempre di età bassa ma non più da giovanile. Questo dobbiamo tenerlo ben presente: ci stiamo impegnando al massimo, ma metà del gruppo proviene da esperienze e culture diverse, a cui si sommano le novità del direttore sportivo Zaramella e la promozione di coach Nicolo come vice. Contro l’Alto Canavese abbiamo dimostrato la capacità di non disunirci, nonostante il primo set perso di misura: migliorando la nostra qualità di gioco ci siamo presi con merito il secondo e il terzo. Contro Reba abbiamo espresso una buona pallavolo da subito. Abbiamo dato spazio ai giovani Castrovilli, Kuhla, Maretti e Graziano (con cui giocheremo anche nel campionato Under19), rinviando l’esordio di Despaigne, Carlotto e Antonov. Rispetto all’anno scorso è variato solo il posto-4, per ora. Chi ben comincia è a metà dell’opera, ora pensiamo ai prossimi concentramenti di Coppa a Chieri e Montanaro».



SERIE D

Coppa Piemonte Serie D - 1a giornata

PalaRaccagni di Domodossola (VB)

Erreesse Pavic – M-AppHotel SPB 3-0

(25-17/25-16/25-12)

SPB: Ramella S. 2, Grosso 4, Garbaccio 1, Caligaris 1, Shapkin 1, Ressia 6, Petrache 3, Benanchietti 5, Ramella P. 2, Rolando 8.

M-AppHotel SPB – 2mila8 Volley Domodossola 0-3

(24-26/13-25/16-25)

SPB: Pietropoli 1, Grosso 4, Garbaccio 1, Ressia 8, Petrache 2, Benanchietti 3, Rolando 10.



Il commento di coach Simone MARANGIO: «Siamo una squadra giovanissima e l’esordio in Coppa Piemonte ci ha subito messo di fronte una realtà di categoria superiore e molto strutturata come il Pavic, poi un avversario del nostro stesso livello (ma più esperto) come Domodossola. Abbiamo patito ovvie difficoltà dal punto di vista fisico e tecnico, perché non siamo ancora pronti per queste partite. Ho visto tuttavia parecchi spunti individuali degni di nota nei fondamentali di ricezione, battuta e attacco. Siamo stati invece più carenti a muro, nel secondo tocco e in difesa, ma in linea con le nostre possibilità del momento. Degne di nota le prestazioni di Ressia e Paolo Ramella – un 2009 e un 2011 – che sono stati costanti e, ognuno a modo suo, hanno fatto una buona partita».