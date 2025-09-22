Si conclude "Panda On The Track 2025": successo a Maggiora per l’evento CSEN FOTO

La Maggiora Offroad Arena ha accolto centinaia di appassionati per la seconda edizione di Panda On The Track, manifestazione affiliata CSEN e dedicata a tutte le Fiat Panda, dal 1980 ai giorni nostri. L'evento organizzato da I Pandisti del Biellese, in collaborazione di Maggiora Offroad Arena, è diventato un appuntamento ormai imperdibile per chi ama l’iconica utilitaria italiana, trasformata per un giorno in protagonista assoluta di pista e sterrato.

La giornata si è aperta alle 13.30 con la registrazione dei partecipanti, seguita dall’attività OFFROAD riservata ai modelli 4x4, impegnati su diversi livelli di difficoltà. Alle 15.00, dopo il briefing, è partita la prova di regolarità “Panda On The Track”, con un percorso misto asfalto-sterrato che ha messo alla prova abilità e precisione di guida.

Alle 19.00 si è concluso il programma sportivo con la chiusura dei circuiti, lasciando spazio alle premiazioni, all’aperitivo e alla cena conviviale. La festa è poi proseguita fino a mezzanotte con la musica di DJ Veleno, trasformando la manifestazione in un’occasione di incontro e divertimento anche fuori dalla pista.

Grande partecipazione di equipaggi e pubblico: "Un evento che dimostra come la Panda, in tutte le sue versioni, continui a essere simbolo di mobilità e un mezzo capace di creare legami e celebrare la cultura popolare italiana."