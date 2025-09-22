Ivan Carmellino e Massimo Minazzi trionfano al 32° Rally del Rubinetto FOTO e VIDEO

Il 32° Rally del Rubinetto – 11° Rally 2 Laghi ha incoronato Ivan Carmellino e Massimo Minazzi, vincitori assoluti della due giorni di gara sulle strade novaresi e ossolane. A bordo della loro Skoda Fabia RS Rally2 della scuderia Easi, i due hanno avuto la meglio al termine di un confronto serrato con Mattia Pizio e Luca Simonini, secondi classificati su analoga vettura del New Driver’s Team.

Un duello deciso soltanto nell’ultima speciale della “Prelo”, dove Carmellino e Minazzi hanno difeso il primato con soli sette decimi di vantaggio sugli avversari. Terzo gradino del podio per Davide Caffoni e Mauro Grossi (Skoda Fabia RS Rally2 – Rally Team New Turbomark), rallentati da tre testacoda nella giornata di domenica.

La top five è stata completata da Fabrizio Margaroli e Massimiliano Rolando (Skoda Fabia RS Rally2 – Easi), quarti con un distacco superiore ai quaranta secondi, e da Federico Santini con Serena Manca (Skoda Fabia RS Rally2 – New Driver’s Team), quinti assoluti. Solo sesto Elwis Chentre, leader della Coppa Rally di 1^ Zona, affiancato da Elio Tirone.

Tra le due ruote motrici, il successo è andato a Igor Iani e Paolo Urban (Peugeot 208 Rally4), nonostante i quaranta secondi di penalità. Dietro di loro, Massimo Lombardi ed Erika Bologna hanno comunque conquistato un prezioso pass per la finale di Messina.

Non sono mancati i colpi di scena: si sono ritirati infatti Mattia Vita e Alessio Foresto, Massimo Margaroli e Massimiliano Vairoli sulla sesta prova speciale, e Francesco Rizzello e Vincenzo Roma, costretti allo stop in parco assistenza per un problema fisico del pilota.

La sfida si è accesa già nella serata di sabato, con il primo passaggio sul “Mottarone” che aveva visto Carmellino e Caffoni chiudere a pari merito. In notturna, però, lo scratch di Carmellino-Minazzi ha regalato loro la leadership provvisoria, con Pizio-Simonini terzi a soli tre secondi.

Domenica, Pizio ha rilanciato la sfida vincendo “Prelo” e “Aurano” e portandosi in testa. Carmellino ha risposto nel pomeriggio, imponendosi nelle prove successive e riprendendosi la vetta. L’ultimo tratto, corso sul filo dei decimi, ha sancito il successo finale della coppia Carmellino-Minazzi.

Ai vincitori assoluti è andato anche il Trofeo in ricordo di Francesco Pozzi ed Emanuele Curto, grazie allo scratch notturno sul “Mottarone”. Il Trofeo Borghini e il Trofeo Conte Gria sono stati invece assegnati a Daniele Bestetti e Cristian De Monti, primi di classe A7 sulla PS6 “Aurano”.