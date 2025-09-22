Galizzi Impianti Srl ricerca: 2 operai specializzati nel settore elettrico.

Luogo di lavoro: Zona Biella / Vercelli / Novara
Tipo di contratto: Tempo pieno — tempo determinato o indeterminato (in base all’esperienza) Inizio: Immediato
Mansioni principali:
· installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti elettrici civili e industriali
· cablaggio di quadri elettrici, bordo macchina e cabine MT/BT
· lettura ed interpretazione di schemi elettrici, disegni tecnici, manuali di installazione
· interventi di collaudo, verifica funzionale, ricerca guasti
· rispetto delle norme di sicurezza elettrica (PES/PAV/PEI, normativa CEI, lavoro su impianti in tensione)
· possibili trasferte o attività in cantiere
Requisiti richiesti:
· esperienza pregressa di almeno 3-5 anni nel ruolo o in attività analoghe
· buona conoscenza degli strumenti di misura elettrica (multimetro, tester, etc.)
· capacità di lavorare in autonomia e in team
· disponibilità a spostamenti se richiesti
· patente B
Si offre:
· Inserimento diretto in azienda
· Retribuzione commisurata all’esperienza
· Orario di lavoro: full time, lun-ven (possibili straordinari)
· Ambiente professionale con possibilità di crescita
Come candidarsi:
Inviare CV con referenze via e-mail a: n.rulli@galizzi-impianti.it oppure consegnare direttamente in ns. sede
Si ricorda che la ricerca è rivolta ai candidati di entrambi i sessi (L.903/77).