Galizzi Impianti Srl ricerca: 2 operai specializzati nel settore elettrico

Luogo di lavoro: Zona Biella / Vercelli / Novara

Tipo di contratto: Tempo pieno — tempo determinato o indeterminato (in base all’esperienza) Inizio: Immediato

Mansioni principali:

· installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti elettrici civili e industriali

· cablaggio di quadri elettrici, bordo macchina e cabine MT/BT

· lettura ed interpretazione di schemi elettrici, disegni tecnici, manuali di installazione

· interventi di collaudo, verifica funzionale, ricerca guasti

· rispetto delle norme di sicurezza elettrica (PES/PAV/PEI, normativa CEI, lavoro su impianti in tensione)

· possibili trasferte o attività in cantiere

Requisiti richiesti:

· esperienza pregressa di almeno 3-5 anni nel ruolo o in attività analoghe

· buona conoscenza degli strumenti di misura elettrica (multimetro, tester, etc.)

· capacità di lavorare in autonomia e in team

· disponibilità a spostamenti se richiesti

· patente B

Si offre:

· Inserimento diretto in azienda

· Retribuzione commisurata all’esperienza

· Orario di lavoro: full time, lun-ven (possibili straordinari)

· Ambiente professionale con possibilità di crescita

Come candidarsi:

Inviare CV con referenze via e-mail a: n.rulli@galizzi-impianti.it oppure consegnare direttamente in ns. sede

Si ricorda che la ricerca è rivolta ai candidati di entrambi i sessi (L.903/77).

