 / Running e Trail

Running e Trail | 21 settembre 2025, 15:00

Ripartono le camminate dell'Auser Cossato dopo la pausa estiva

auser cossato

Ripartono le camminate dell'Auser Cossato dopo la pausa estiva

Nei giorni scorsi, sono riprese le camminate di (ri)scoperta del Biellese realizzate dai volontari dell'Auser Cossato. Dopo la pausa estiva, il primo appuntamento è stato a Curavecchia. “Un ringraziamento ai Perlustratori, e a tutti i partecipanti” ha commentato il presidente Marco Abate.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore