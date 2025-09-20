Voucher Vesta, Zappalà (FdI): “Il Click Day è un successo, 10 mila famiglie beneficiarie”

Grande partecipazione al primo Click Day per il voucher Vesta, il contributo regionale destinato alle famiglie piemontesi con figli da 0 a 6 anni e ISEE fino a 40 mila euro. In poche ore sono arrivate adesioni per 10 mila nuclei, il numero massimo previsto.

«Siamo molto soddisfatti del risultato – commenta il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Davide Zappalà –. La sinistra sperava in un flop e in problemi al sistema informatico, ma la risposta delle famiglie piemontesi dimostra che la misura funziona».

Secondo i dati diffusi, quasi il 90% dei beneficiari ha cittadinanza italiana, circa l’8% proviene da altri Paesi europei e il 2% da Stati extra-UE.

Il voucher Vesta, fortemente voluto da Fratelli d’Italia, sostiene l’accesso ai servizi per l’infanzia. «È una misura che guarda al ceto medio e che mette al centro natalità e famiglia – aggiunge Zappalà –. Ringraziamo l’assessore Maurizio Marrone, ideatore dell’iniziativa. L’obiettivo ora è confermare e, se possibile, ampliare la platea dei beneficiari».