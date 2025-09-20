Ponderano, dà in escandescenza al Pronto Soccorso: intervengono i Carabinieri

Ulteriori violenze al Pronto Soccorso dell'ospedale di ponderano, l’ennesimo nell’arco di poche settimane. Un uomo di circa 49 anni è andato in escandescenze creando problemi al personale sanitario.

Il paziente si trovava in ospedale per una visita programmata ma, dopo essere stato chiamato in ritardo, ha reagito con comportamenti aggressivi e minacciosi. A quel punto la sicurezza ha richiesto l’intervento delle Forze dell'Ordine.

Al termine degli accertamenti, nei confronti dell’uomo si procederà con una denuncia per interruzione di pubblico servizio ai danni del personale sanitario. Sono in corso ulteriori verifiche sull’accaduto.