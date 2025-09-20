Minicar si ribalta a Vigliano Biellese: feriti due ragazzi minorenni FOTO

Aggiornamento delle 11:30

Secondo le ricostruzioni dei Carabinieri è emerso che i due ragazzi coinvolti nel sinistro stradale di ieri sera, avvenuto poco prima della mezzanotte, sono rimasti feriti. Nonostante le ferite non siano gravi, i minorenne sono stati trasportati in ospedale. Il sinistro sarebbe avvenuto a causa del ribaltamento del mezzo e l'auto terminato la corsa a lato della strada. Il conducente è stato sottoposto all'alcol test e sono in attesa degli esiti.

Incidente nella notte a Vigliano Biellese: minicar fuori strada, due ragazzi in ospedale

È avvenuto nella notte, fra venerdì 19 e sabato 20 settembre, un incidente che ha coinvolto due ragazzi a bordo di una minicar.

L'incidente autonomo si è verificato a Vigliano Biellese, nei pressi della rotonda fra via Milano e via Florindo Comotto. A bordo, secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbero due ragazzi che dopo essersi scontrati con un para-pedoni hanno abbandonato il veicolo, soccorsi dai Vigili del Fuoco e supportati dai Carabinieri. I due non hanno riportato ferite gravi e sono stati trasportati in ospedale in codice verde. L'auto è stata portata via con il carro attrezzi e successivamente è stata ripristinata la sicurezza stradale.

Le Forze dell'Ordine effettueranno ulteriori indagini per accertare le dinamiche dell'accaduto.