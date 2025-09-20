Controllo specie di cinghiale, un corso per l'abilitazione di volontari

L’Ente di Gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore organizza un corso finalizzato all’abilitazione di volontari esterni quali coadiutori per il controllo della specie cinghiale (Sus scrofa) all’interno delle aree protette della Regione Piemonte.
Il corso è aperto a tutti, ma sarà data priorità nell'iscrizione agli aspiranti operatori attivi nelle Aree Protette dell'Ente (nelle province di Novara, Vercelli, Biella, VCO):
https://www.parcoticinolagomaggiore.com/.../aree-protette...
La domanda, su apposito modulo, deve essere inviata entro e non oltre le ore 24.00 del 30.09.2025, esclusivamente via e-mail, all’indirizzo: parcoticinolagomaggiore@pec-mail.it
Il programma del corso e il modulo di iscrizione sono disponibili sul sito internet dell'Ente www.parcoticinolagomaggiore.it nella sezione "Avvisi - Novità":