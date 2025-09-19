Rally & Co in gara alla Baja dello Stella

Quarta gara di campionato italiano cross country per due equipaggi griffati Rally & Co che, nel weekend in arrivo, parteciperanno alla 2° Baja dello Stella in programma a Rivignano Teor in provincia di Udine.

Gianluca Morra e Stefano Tironi ( fino a questo momento 3° nel Trofeo Suzuki e 5° nella classifica assoluta) punteranno a fare risultato con l’obiettivo di scalzare la seconda posizione nel trofeo a bordo della loro Vitara di classe T2; discorso diverso per Alberto Gazzetta e Andrea Pizzato che rientreranno dopo 2 gare di stop sulla piccola Suzuki Jimny di classe Th , per loro l’obiettivo è risalire la classifica del trofeo che li vede attualmente in 9° posizione.

Quattro le prove speciali da disputare tutte da 28 km per un totale di 112 km di lotta contro il cronometro.