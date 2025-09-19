Dal Nord/Ovest, disperso salvato grazie all’unità cinofila della Guardia di Finanza

Nella tarda serata di oggi venerdì 19 settembre, a Scopa in Valsesia, una tempestiva operazione della Guardia di Finanza di Alagna con l’unità cinofila, ha permesso di salvare un cercatore di funghi disperso in un canalone.

Il cane Kurz, addestrato per le ricerche in montagna, ha effettuato un ritrovamento decisivo. L’uomo, che si era allontanato dal proprio amico, era precipitato in un canalone e versava in condizioni sanitarie critiche, con ferite gravi. Nonostante ciò, è rimasto ancora vivo fino all’arrivo dei soccorsi.

Vista la difficoltà di accesso e l’imminente notte, sul posto è intervenuto l’elicottero da Aosta per procedere all’evacuazione sanitaria del disperso.