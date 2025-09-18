Fotografo trovato morto a Milano, Maurizio Rebuzzini aveva 74 anni. Si indaga per omicidio

(Adnkronos) - Si chiama Maurizio Rebuzzini l’uomo di 74 anni (non 72 come precedentemente riportato, ndr) morto ieri sera all’ospedale Fatebenefratelli di Milano, con ecchimosi sospette sul corpo. A trovarlo, nel suo studio di fotografia nel cortile interno di uno stabile di via Zuretti all’angolo con viale Lunigiana è stato il figlio di 44 anni, che ha allertato il 112 verso le 18.40. Portato d’urgenza in arresto cardiocircolatorio all’ospedale Fatebenefratelli, il fotografo è morto poco dopo.
In Breve
giovedì 18 settembre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Biella in lutto, è mancato a 68 anni Marco Ruffanello
Dolore a Biella per la morte di Marco Ruffanello, mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 68...