TOR330-Tor des Géants, prosegue la corsa dei biellesi: ecco le loro ultime posizioni

Procede il TOR330-Tor des Géants, che vede ancora in gara Chiara Tallia (200°), Riccardo Eulogio (209°), Martino Platini (223°), Giovanni Mozzone (376°), Enrico Correale (466°), Iacopo Falanga (618°) ed Edoardo Bernascone (740°). Paolo Borra e Luca Travostino non proseguiranno la gara, essendosi ritirati.

Anche nel TOR450 ci sono delle novità: Alfio Rinaldo e Rodolfo De Colle non proseguiranno la gara. Nel TOR130, il gruppo biellese è guidato da Matteo Dovana, che sale di posizione, arrivando 8°. Al suo seguito, ci sono Matteo Miari (37°), Gregorio Bertoni (146°), Alberto Pitzianti (184°), Michele Primon (216°), Maurizio Ferraris (224°) e Filippo Lometto (233°). Anche qui, si segnala il ritiro di Giuseppe Natale.

Nel TOR100, partito ieri sera alle 21, le posizioni dei tredici biellesi: Francesco Crestani (67°), Roberto Torelli (93°), Edoardo Zanone (166°), Dario Furlanetto (222°), Mattia Mura (223°), Stefano Piovan (224°), Gianluca Mello Grand (225°), Moreno Bianchetto (229°), Luca Ferro (265°), Davide Pella (281°), Andrea Savi (346°) e Beppe Bianco (361°). Giuseppe Pezzica lascia, invece, la gara.