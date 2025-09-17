San Siro, ok giunta Milano a delibera su vendita a Milan e Inter

(Adnkronos) - Via libera alla vendita di San Siro. La giunta del Comune di Milano ha infatti approvato nella riunione di oggi la delibera sulla cessione dell’area a Milan e Inter. Lo ha fatto sapere la vicesindaca Anna Scavuzzo nella conferenza stampa convocata dopo la riunione di giunta.
In Breve
mercoledì 17 settembre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
ASL Biella informa, ecco quando è stato proclamato lo sciopero
Si informa che il Cruscotto degli scioperi nel pubblico impiego, pubblicato sul sito internet del...