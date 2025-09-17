Quando torna in campo Sinner? Dai tornei in Cina alla Coppa Davis, come si chiuderà il 2025 di Jannik

(Adnkronos) -

Jannik Sinner tornerà presto in campo per chiudere il 2025. Dopo la finale degli Us Open persa contro Carlos Alcaraz, il fuoriclasse azzurro ha già pianificato i prossimi impegni per concludere al meglio la stagione. Ma quando giocherà ora Jannik? Il fuoriclasse azzurro, in questi giorni al lavoro prima della partenza per la Cina, si rivedrà all'opera a Pechino, nell'Atp 500 in programma dal 25 settembre al 1° ottobre. E poi? Dalle Atp Finals di Torino alla Coppa Davis, ecco tutti gli impegni dell'azzurro nei prossimi mesi.

Quali sono i prossimi tornei che giocherà Sinner? Al momento, il numero 2 del ranking Atp dovrebbe partecipare all'Atp 500 di Pechino (25 Settembre-1 ottobre), al 1000 di Shanghai (1-12 ottobre), al Six Kings Slam (16-19 ottobre, che però non darà punti Atp), al 500 di Vienna (20-26 ottobre) al 1000 di Parigi (27 ottobre-2 novembre) e alle Atp Finals (9-16 novembre). E poi? Dal 18 al 23 novembre, Bologna ospiterà le Final 8 di Coppa Davis, a cui l'Italia è già qualificata dopo il successo del 2024.