Mondiali atletica, Furlani oro nel salto in lungo

(Adnkronos) - Mattia Furlani medaglia d'oro nel salto in lungo maschile ai Mondiali di atletica leggera di Tokyo 2025 oggi 17 settembre. L'azzurro, 20 anni, trionfa con la misura di 8.39 davanti al giamaicano Tajay Gayle (8.34) e al cinese Yuhao Shi (8.33). L'Italia conquista la quinta medaglia nella rassegna iridata giapponese, la prima d'oro. Furlani aggiunge un altro oro nel palmares dopo quello vinto ai Mondiali indoor 2025. Alle Olimpiadi di Parigi 2025, l'azzurro ha vinto il bronzo.
mercoledì 17 settembre
