Grande inizio per Skating Biella: la stagione sportiva inizia con entusiasmo

Riparte a pieno ritmo la stagione sportiva 2025/2026 dell’Asd Skating Biella, società biellese di pattinaggio artistico a rotelle che ha inaugurato l’anno con una giornata intensa ed emozionante.

Lunedì 9 settembre le atlete hanno vissuto un’esperienza preziosa al Palapajetta, partecipando a uno stage interamente dedicato ai pattini e alla crescita sportiva. La giornata è stata guidata dal preparatore atletico Daniele Pavan, punto di riferimento ormai da tre anni, che ha seguito le ragazze nel potenziamento fisico al di fuori della pista. La sua presenza sarà costante anche durante l’anno sportivo, con allenamenti mirati a migliorare l’efficienza atletica delle giovani pattinatrici.

Fondamentale il contributo dei coach della società, Federico Augustin Martinez Lemos, Lucrezia Recupero e Maria Elena Recupero, che hanno avuto l’opportunità di affiancare la direttrice tecnica e allenatrice referente per la regione Piemonte della nazionale italiana Valentina Russo, figura di spicco della FISR e protagonista nel portare diversi atleti azzurri a gare internazionali di Coppa Europa e Mondiale.

Tra impegno, concentrazione e sorrisi, le atlete hanno vissuto una giornata di crescita non solo sportiva ma anche personale, condividendo momenti di aggregazione che hanno rafforzato il gruppo. Un avvio che lascia presagire una stagione ricca di soddisfazioni.

L’Asd Skating Biella ha già fissato alcuni obiettivi per il nuovo anno: partecipazione alle competizioni AICS, UISP e FISR e l’immancabile spettacolo di Natale, in programma venerdì 19 dicembre alle 20.30 al Palapajetta.

Novità anche sul fronte dei quartetti: dopo il successo dello scorso anno con le Golden Girls, campionesse nazionali, la società introdurrà due nuovi quartetti composti da giovanissime atlete che lavoreranno con la coreografa Arianna Quartesan per affinare passi, figure e movimenti. Cambiamento in vista anche per il quartetto veterano di Lucrezia Recupero, Maria Elena Recupero e Annarita Paraggio, che accoglierà una nuova componente proveniente da Novara. Con lei le atlete si alleneranno sia a Biella che a Novara, seguite da allenatori esperti nella disciplina del quartetto.

Con passione e dedizione, la società biellese continua a diffondere la magia del pattinaggio artistico a rotelle sul territorio. Gli allenamenti dei corsi per principianti, preagonisti e agonisti si tengono dal lunedì al sabato nelle sedi del Palapajetta, della palestra della piscina Massimo Rivetti e della palestra del Liceo delle Scienze Umane di Biella.

La presidente Barbara De Pieri invita tutti a scoprire e vivere insieme l’entusiasmo delle otto ruote.

Per informazioni: 333 7704419.