Insieme si può a Ponderano, un pomeriggio di socialità al Polivalente

Un pomeriggio da trascorrere in allegria e in compagnia dei propri amici con vari giochi di società. È l'iniziativa messa in campo dall'Associazione Nuove Idee per Ponderano, in programma dalle 14.30 di domenica 21 settembre al Polivalente di via Mazzini 25. La partecipazione è libera e gratuita. Per informazioni: 338.8534646.