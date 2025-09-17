Insieme si può a Ponderano, un pomeriggio di socialità al Polivalente

Un pomeriggio da trascorrere in allegria e in compagnia dei propri amici con vari giochi di società. È l'iniziativa messa in campo dall'Associazione Nuove Idee per Ponderano, in programma dalle 14.30 di domenica 21 settembre al Polivalente di via Mazzini 25. La partecipazione è libera e gratuita. Per informazioni: 338.8534646.
In Breve
mercoledì 17 settembre
martedì 16 settembre
lunedì 15 settembre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Grande inizio per Skating Biella: la stagione sportiva inizia con entusiasmo
Riparte a pieno ritmo la stagione sportiva 2025/2026 dell’Asd Skating Biella, società biellese di...