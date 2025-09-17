Su Nuraghe Calcio Biella travolge Pizza Flash: 7-3 nella seconda giornata del memorial Carmona–Frassanito

Lunedì 15 settembre, al Centro Sportivo Openkinetik di corso Avilianum, si è disputata la seconda giornata della seconda edizione del torneo dedicato alla memoria di Paolo Carmona e Donato Frassanito, figure paterne di Gaspare Carmona e Luigi Frassanito, oggi dirigenti rispettivamente di Su Nuraghe e di FC Zen.

Il programma della serata si è aperto alle ore 20 con l’incontro tra Paris Saint Gennar, guidata in campo dal capitano Emanuele Napolitano e diretta dalla panchina da Nicolò Scarpellino, e Prafil, con la fascia al braccio di Matteo Ciocchetti, l’allenatore Luca Dodaro e la supervisione tecnica di Nicolò Lavecchia.

A seguire, alle 21, riflettori puntati sulla sfida tra Pizza Flash e Su Nuraghe Calcio Biella, diretta dall'arbitro Franco Polito. La formazione allenata da Damiano Platini, con Silvio Burato e Simone Osiliero in veste di dirigenti, ha affrontato la formazione del Circolo sardo d Biella capitanata da Gabriele Giusio. La squadra di Su Nuraghe era accompagnata da uno staff nutrito: alla direzione Gaspare Carmona, in panchina Andrea Savoi, affiancato dal preparatore atletico e massaggiatore Filippo Gugliotta e dal sempre presente Gaetano Pitarresi, punto di riferimento per atleti e tifosi.

Particolare valore ha assunto la presenza di chi, pur non potendo ancora tornare in campo per motivi fisici, ha voluto essere accanto ai compagni: il capitano titolare Manuel Pizzo, Marco D’Eri, Riccardo Corda e Alessandro Biasini – quest’ultimo impegnato nel ruolo di guardarobiere. Un gesto che testimonia la filosofia del sodalizio: nessun giocatore viene lasciato indietro, perché la squadra è prima di tutto una comunità, cementata da amicizia e solidarietà.

Il risultato ha premiato lo spirito collettivo. Dopo la battuta d’arresto subita all’esordio contro FC Zen, Su Nuraghe Calcio Biella ha reagito con determinazione, imponendosi nettamente per 7-3 su Pizza Flash. Le marcature portano la firma di Daniele Leviselli e del capitano Gabriele Giusio, entrambi autori di una doppietta, seguiti dai sigilli personali di Daniel Chiarello, Tommaso Veimaro e Francesco Marangon. Per Pizza Flash, in evidenza Marco Gozzi con due gol, mentre un’autorete ha completato il tabellino.

La competizione proseguirà giovedì 18 settembre, sempre a Vigliano Biellese: alle ore 20 Su Nuraghe Calcio Biella sfiderà Prafil, mentre alle 21 si affronteranno FC Zen e Paris Saint Gennar.