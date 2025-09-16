Giornata Nazionale ABIO, a Biella gazebo in via Italia

Sabato 27 settembre si celebra la Giornata Nazionale ABIO. Nelle principali piazze italiane sarà possibile incontrare i volontari dell’associazione e, a fronte di un contributo, ricevere un cestino di pere, simbolo della giornata.

Le postazioni allestite in tutta Italia offrono l’occasione di conoscere da vicino chi, con dedizione e passione, cerca di alleviare il disagio dei bambini ricoverati e delle loro famiglie. In oltre 200 reparti pediatrici, i volontari ABIO sono presenti quotidianamente: una presenza costante che supporta i bambini attraverso giochi e attività pensate per rendere più serena la loro permanenza in ospedale.

A Biella, i gazebo saranno allestiti in via Italia, all’altezza del Municipio e della chiesa SS Trinità, e presso il centro commerciale Gli Orsi. Grazie al contributo dei cittadini, le associazioni potranno organizzare corsi di formazione per nuovi volontari, rafforzando la presenza di ABIO nei reparti pediatrici delle città italiane.

Dal 1998 ABIO Biella opera nel reparto di pediatria dell’ospedale cittadino, curando spazi di gioco accoglienti e colorati, decorando sale comuni e camere dei bambini. L’obiettivo è creare ambienti a misura di bambino, fondamentali per garantire una permanenza serena.

Fare volontariato per ABIO significa anche sostenere i genitori. I volontari ascoltano, forniscono informazioni pratiche sull’ospedale e si prendono cura dei bambini durante la momentanea assenza dei genitori, offrendo supporto a tutta la famiglia.