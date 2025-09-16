Indios ha bisogno di tutti noi! si cerca adozione o uno stallo urgentemente FOTO

Abbandonato da cucciolo, cresciuto senza una vera famiglia.
Oggi Indios ha solo 3 anni, è dolcissimo e pieno di voglia di vivere, ma… Gli è stata riscontrata una 𝐩𝐚𝐭𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐚 𝐜𝐡𝐞 𝐧𝐨𝐧 è 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐭𝐢𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐧 𝐫𝐢𝐟𝐮𝐠𝐢𝐨.
Attualmente si trova in pensione in provincia di Biella, ma 𝐡𝐚 𝐔𝐑𝐆𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐛𝐢𝐬𝐨𝐠𝐧𝐨 𝐝𝐢 𝐮𝐧𝐨 𝐬𝐭𝐚𝐥𝐥𝐨 𝐜𝐚𝐬𝐚𝐥𝐢𝐧𝐠𝐨 𝐨 𝐝𝐢 𝐮𝐧’𝐚𝐝𝐨𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐮𝐨𝐫𝐞. Se non puoi adottare, condividi questo appello.
Il tuo gesto può cambiare il suo destino.
Lo stallo sarà a pagamento.
𝐏𝐞𝐫 𝐢𝐧𝐟𝐨: 𝐃𝐢𝐞𝐠𝐨 𝟑𝟒𝟐 𝟕𝟎𝟗𝟖𝟗𝟔𝟒/ 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐞𝐥𝐥𝐚 𝟑𝟒𝟕𝟑𝟔𝟎𝟐𝟓𝟏𝟖