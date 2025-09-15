Mongrando, il Comune cerca volontari per il ruolo di Nonni Civici

Il comune di Mongrando cerca volontari per ricoprire il ruolo di Nonni Civici. Chi volesse candidarsi o avere maggiori informazioni in merito, può contattare l'Ufficio Istruzione al numero 015/666262 - interno 3.
