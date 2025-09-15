Biella, piazza gremita per l'incontro con Delmastro. Franceschini: “Segnale di fiducia nella buona politica” FOTO

Grande partecipazione domenica 14 settembre, in piazza Vittorio Veneto a Biella, per l’intervento del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, organizzato da Fratelli d’Italia. Circa 300 persone hanno affollato le sedie e molti sono rimasti in piedi per ascoltare le parole del rappresentante del Governo, che ha illustrato i contenuti della riforma della giustizia e del decreto sicurezza.

Delmastro ha rimarcato la necessità di accelerare i processi, di garantire tutele per le vittime, di difendere le forze dell’ordine e di applicare tolleranza zero verso il degrado urbano. Ha inoltre ricordato l’importanza della libertà di pensiero, dedicando un minuto di silenzio a Charlie Kirk, attivista politico statunitense ucciso nei giorni scorsi.

«La piazza gremita dimostra che a Biella c’è voglia di buona politica, di chiarezza e di giustizia – ha dichiarato Cristiano Franceschini, segretario provinciale di Fratelli d’Italia –. Andrea Delmastro ha portato il messaggio di un Governo che non ha paura di affrontare i nodi veri del Paese: dalla certezza della pena, alla lotta alla criminalità, fino alla difesa della libertà di espressione. Il fatto che così tante persone abbiano scelto di essere presenti è un segnale importante: i biellesi chiedono serietà, competenza e coerenza, e Fratelli d’Italia è pronta a continuare a dare risposte concrete».

L’appuntamento si è concluso con un momento conviviale a base di prodotti del territorio. «La partecipazione di tanti cittadini – ha aggiunto Franceschini – è anche un incoraggiamento per tutti noi a proseguire sulla strada del radicamento territoriale e dell’ascolto delle persone. Biella c’è, Fratelli d’Italia c’è ed è con Biella».