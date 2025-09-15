Viverone, Sold-out "ViverONstage": oltre 1000 presenze al festival della danza FOTO e VIDEO

Il lungolago di Viverone ha ospitato, dal 3 al 7 settembre, la prima edizione di “ViverONstage”, Lake Dance Festival. Un progetto che ha unito formazione e spettacolo: da un lato i workshop per le scuole del territorio, dall’altro una serie di serate gratuite rivolte alla cittadinanza.

L’iniziativa è stata promossa dal Comune di Viverone con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, nell’ambito del Bando CulturHub. Un esordio che ha superato le aspettative: "Oltre 1.000 spettatori complessivi e una partecipazione quotidiana di 300 persone circa - riporta Donatella Romano, responsabile della comunicazione - Ogni sera, presso il Parco Ignazio Tarello, si sono alternate coreografie. Il sabato ha visto in scena giovani professionisti che hanno mostrato una performance dal carattere internazionale".

Sul fronte formativo, i numeri confermano il valore del progetto: 66 allievi iscritti ai workshop, registrando il tutto esaurito un mese prima dell’avvio. Ragazzi e ragazze di età diverse, provenienti da Biella, Ivrea, Torino, Cherasco, Canelli e Valle d’Aosta, hanno lavorato al mattino e al pomeriggio con insegnanti differenti, preparando anche brevi quadri coreografici presentati durante le serate.

La risposta del pubblico è andata oltre la platea fisica: i canali del festival hanno registrato centinaia di migliaia di visualizzazioni.

"La buona riuscita del progetto – ha sottolineato il sindaco Massimo Pastoris – è il frutto della collaborazione tra istituzioni e professionisti. Portare giovani e famiglie a Viverone significa dare nuova vita a un luogo che merita e valorizzazione attraverso la cultura.

Sulla stessa linea la direttrice artistica Cristina Taschi, che ha rimarcato "l’entusiasmo inatteso delle scuole e la generosità dei professionisti che hanno accettato l’invito».

Con un avvio solido, “ViverONstage” si candida a diventare un appuntamento fisso: "In corso i lavori per la prossima edizione" concludono gli organizzatori.