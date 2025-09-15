Onori, Messa e cena: gli Alpini biellesi per San Maurizio FOTO

Sabato 13 settembre gli Alpini di Biella hanno celebrato il Patrono San Maurizio, con eventi e celebrazioni. Alle ore 18 si è tenuto lo schieramento nel piazzale della sede in via Ferruccio, in compagnia della Fanfara Penna Nera. A seguire gli onori al vessillo sezionale e l’alzabandiera, quindi la promozione “Aggregati ad Amici degli Alpini” e la consegna della targa del mulo ai capigruppo uscenti.

La celebrazione si è conclusa con la Santa Messa officiata da Don Remo Baudrocco, in compagnia del Coro ANA Stella Alpina – Gruppo Vergnasco/Cerrione/Magnonevolo.

E la giornata si è conclusa come da tradizione con la cena Tücc’Ün.