Biella Rugby, primo test stagionale aspettando il via del campionato

Si è conclusa con il punteggio di 7-70 la prima uscita stagionale del Biella Rugby, in gara con Valorugby Emilia sul campo di casa. La squadra reggiana, abituata a stazionare nelle posizioni di vertice del massimo campionato italiano, ha messo in mostra tutta la sua superiorità tecnica e organizzativa. ù

Il test si è svolto in tre tempi – due da 30 minuti e uno da 20 – con rose allungate e cambi liberi, offrendo così spazio e minuti a tutti gli atleti in campo. Un’occasione importante per valutare lo stato di forma e l’amalgama del gruppo gialloverde in vista dell’inizio del campionato. Nonostante la larga sconfitta, Biella è riuscita a segnare una meta grazie a un’intuizione di Richi Loro concretizzata da Morel e trasformata da Nastaro. Un’azione che ha permesso alla squadra di chiudere il match con il morale un po’ più alto.

Il commento di coach Alberto Benettin fotografa con lucidità quanto emerso: “Eravamo ben consapevoli della differenza di livello tra le due squadre. Valorugby arriva da una preparazione più lunga della nostra, ma al di là di questo, è stata evidente la loro superiorità in termini di qualità e velocità di esecuzione. Non ho visto grosse differenze fisiche, ma la rapidità del gioco ha fatto la differenza. È stata una partita molto formativa per noi. Ogni errore commesso si pagava caro, e questo è un insegnamento prezioso. Ringraziamo Valorugby per essere venuti fino a Biella e averci dato l’opportunità di confrontarci con una realtà di altissimo livello.”

Il tecnico si è detto comunque soddisfatto per alcuni segnali positivi: “Ho visto buone cose da Richi Loro e Jack Foglio Bonda, che ha giocato a ritmi altissimi, tenendo testa agli avversari anche sul piano della velocità. I nuovi arrivati si sono comportati molto bene: abbiamo chiesto attitudine e voglia di lottare, e la risposta è stata positiva. Alcuni giocatori devono ancora rientrare, ma il gruppo si sta formando nel modo giusto. E siamo contenti di non essere rimasti a zero.” Il percorso di preparazione prosegue, con l’obiettivo di crescere giorno dopo giorno.