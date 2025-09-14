Oltre 700 persone alla Corsa della Speranza, a Biella la solidarietà è protagonista con lo sport FOTO e VIDEO

Oltre 700 persone alla Corsa della Speranza, a Biella la solidarietà è protagonista con lo sport (servizi di Mattia Baù e Zynga Power)

Oltre 700 persone hanno preso parte alla Corsa della Speranza, giunta alla ventunesima edizione e andata in scena questa mattina, 14 settembre, nelle vie principali di Biella. Famiglie, sportivi, amministratori, oltre agli immancabili amici a quattro zampe con i loro padroni: tutti presenti per il tradizionale appuntamento che coniuga sport e solidarietà, realizzato dal Fondo Edo Tempia a sostegno della ricerca sul cancro.

Fin dalla prima edizione, l’evento ha destinato i proventi ai laboratori che quotidianamente operano a Biella nello studio di diagnosi più accurate e cure più efficaci per i tumori. Il programma, simile a quello dello scorso anno, ha visto la partenza e l'arrivo in via Malta 3, all’ombra della grande villa, sede del Fondo Edo Tempia. Al via non ha voluto mancare neanche il sindaco del capoluogo di provincia, Marzio Olivero. Diversi i percorsi da affrontare, adatti a chi è più o meno allenato.

Inoltre, sono stati posti i timbri sul “passaporto solidale”, la tessera inaugurata quest’anno, che premia chi partecipa a più eventi in cui il podismo si mescola al sostegno di buone cause. L’idea è del gruppo Tapa Run, fedele ospite della corsa del Fondo Edo Tempia, che a fine stagione assegnerà un riconoscimento ai più presenti tra gli appassionati alle manifestazioni sportive in calendario. La giornata si è poi conclusa con il ristoro a base di panini e tè caldo.