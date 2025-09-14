Fondazione Marazzato e Fondazione Umberto Veronesi ETS insieme perla ricerca oncologica: il 14 ottobre l’incontro a Torino

SI TERRÀ IL PROSSIMO 14 OTTOBRE PRESSO IL GRATTACIELO DELLA REGIONE PIEMONTE A TORINO L’EVENTO DIVULGATIVO ORGANIZZATO DA FONDAZIONE MARAZZATO E FONDAZIONE UMBERTO VERONESI PER IL SOSTEGNO ALLA RICERCA CONTRO I TUMORI FEMMINILI

• L’APPUNTAMENTO, CHE VEDRÀ LA PARTECIPAZIONE DI CHIARA SEGRÈ,

RESPONSABILE SUPERVISIONE SCIENTIFICA DI FONDAZIONE VERONESI, RIENTRA

NEL PROGETTO DI COLLABORAZIONE AVVIATO NEL 2024 TRA LE DUE

FONDAZIONI

• L’EVENTO RAPPRESENTERÀ UN MOMENTO DI DIALOGO CON LA STAMPA E CON

IL PUBBLICO, DEDICATO ALLA PREVENZIONE ONCOLOGICA FEMMINILE E AL

VALORE DELLA RICERCA SCIENTIFICA



Stroppiana (VC) – Il prossimo 14 ottobre, presso il Grattacielo della Regione Piemonte – Sala Trasparenza, avrà luogo l’incontro organizzato da Fondazione Marazzato in collaborazione con Fondazione Umberto Veronesi ETS e dedicata alla presentazione

dei risultati e i prossimi sviluppi della partnership tra le due istituzioni. Questo appuntamento, che vedrà la partecipazione di Chiara Segrè, Responsabile Supervisione Scientifica di Fondazione Veronesi, sarà un’occasione di confronto e divulgazione sul delicato tema della prevenzione oncologica femminile, con particolare riferimento al sostegno della ricerca sui tumori più diffusi che è appunto la

finalità di questo progetto.



La collaborazione tra le due Fondazioni, avviata nel 2024, ha avuto un primo traguardo nel settembre dello stesso anno, quando durante l’evento “Campo Base Stroppiana II” organizzato nella propria sede la Fondazione Marazzato ha raccolto donazioni per ben

15.000 euro. L’ottimo risultato ha spinto l’istituzione vercellese ad accettare una sfida ancora più ambiziosa: riuscire nel giro di un anno ad aumentare la cifra raccolta portandola a un importo finale di 35.000 euro, che corrispondono allo stanziamento necessario per finanziare un anno di attività di una ricercatrice.



Nel giugno 2025 Fondazione Marazzato ha infatti presenziato alla cerimonia annuale di Fondazione Veronesi presso l’Università Statale di Milano, dove è stata premiata la ricercatrice sostenuta per l’anno in corso, la Dottoressa Valeria Consoli, impegnata

nello studio degli acidi grassi nei processi di ferroptosi per lo sviluppo di nuove terapie contro il tumore al seno.



A sostegno di:



Contemporaneamente, sono state lanciate altre iniziative come la gara non competitiva “Corri e Cammina per la ricerca” organizzata insieme al CONI e al Comune di Vercelli nella giornata di Sabato 14 giugno, evento che da solo ha raccolto, tra sponsor e pubblico, oltre 5.000 euro.

La Fondazione Marazzato ha trasformato letteralmente ogni occasione di contatto con il pubblico e le aziende in un’opportunità per accelerare il raggiungimento del suo obiettivo: durante i “Porte Aperte” che organizza nella sua sede di Stroppiana (VC), dove è custodita la Collezione Marazzato di camion e furgoni d’epoca intorno a cui si articolano tutte le iniziative culturali è sempre presente una postazione dove sottoscrivere donazioni, mentre online è possibile contribuire tramite la piattaforma di crowdfunding gofundtime aderendo al progetto “Sosteniamo la ricerca sul cancro” oppure direttamente sul sito della Fondazione all’indirizzo

www.fondazionemarazzato.com/cause/uniti-per-la-ricerca.



La conferenza di Torino rappresenta dunque una tappa importante per raccontare il percorso fatto, condividere i prossimi obiettivi e rafforzare il dialogo con istituzioni, imprese e cittadini. Oltre, naturalmente a informare e sensibilizzare sul tema della

ricerca e sui progressi scientifici nella diagnosi e la cura delle malattie tumorali che colpiscono in particolare l’universo femminile. Un impegno, dunque, che unisce il sostegno alla ricerca scientifica con la diffusione della cultura della prevenzione e della salute.