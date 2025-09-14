A Cossato si celebra la Giornata Ecumenica del Creato

Domenica 21 settembre in occasione della Celebrazione della Giornata Ecumenica del Creato, Padre Giacomo Costa sarà a Cossato già nella mattina di Domenica e celebrerà con d. Alberto Boschetto la SS. Messa delle 10.30 presso la Parrocchia di Gesù Nostra Speranza.
All'inizio dell'incontro previsto per le 14.45, sarà possibile pranzare presso il salone della Parrocchia della Speranza grazie al Gruppo del Mato Grosso che opera a Cossato.
Per il pranzo occorre però prenotare entro lunedì 15 settembre inviando una mail a questo indirizzo oppure via telefono o Wsapp a:
Giuseppe Grosso 345 792 3494
Paolo Gallana 346 210 1341
e segnalando anche eventuali intolleranze alimentari che necessitano accortezze nella preparazione dei cibi.
La partecipazione al pranzo prevede il versamento di un'offerta e tutto l'utile verrà utilizzato per finanziare le attività del Mato Grosso .