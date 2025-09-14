Gaglianico, furto da oltre 200 euro in un supermercato

Furto in un supermercato di Gaglianico. Dalle prime ricostruzioni, sarebbero stati rubati alcuni alcolici per un valore di oltre 200 euro. Il fatto è avvenuto ieri, 13 settembre. Sono in corso i dovuti accertamenti da parte dei Carabinieri per dare un volto ai presunti responsabili.
In Breve
domenica 14 settembre
sabato 13 settembre
venerdì 12 settembre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Fatti ad Arte 2025: a Biella mostre in anteprima tra arte, design e sostenibilità FOTO
Torna l'importante mostra mercato dedicata al talento e al valore inestimabile dell'artigianato...