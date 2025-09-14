 / CRONACA

CRONACA | 14 settembre 2025, 09:30

Gaglianico, furto da oltre 200 euro in un supermercato

Gaglianico, furto da oltre 200 euro in un supermercato (foto di repertorio)

Furto in un supermercato di Gaglianico. Dalle prime ricostruzioni, sarebbero stati rubati alcuni alcolici per un valore di oltre 200 euro. Il fatto è avvenuto ieri, 13 settembre. Sono in corso i dovuti accertamenti da parte dei Carabinieri per dare un volto ai presunti responsabili.

