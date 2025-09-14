Colpo da oltre 2mila euro a Occhieppo Inferiore

Furto da oltre 2mila euro a Occhieppo Inferiore. Approfittando dell'assenza dei proprietari, i ladri hanno preso di mira un'abitazione della zona e, dopo aver forzato una finestra, si sono impadroniti di alcuni monili in oro di enorme valore. A dare l'allarme i residenti, una volta rientrati a casa. Le indagini sono affidate ai Carabinieri.
