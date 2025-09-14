 / CRONACA

CRONACA | 14 settembre 2025, 09:10

“C'è un ciclista in Super” tornano le segnalazioni al 112

ciclista super

Tornano le segnalazioni di ciclisti in transito sulla Superstrada. È successo ieri, 13 settembre, nel tratto di Valdengo in direzione di Biella. Ad allertare le forze dell'ordine alcuni automobilisti. I Carabinieri hanno effettuato alcuni passaggi ma dell'uomo nessuna traccia.

g. c.

