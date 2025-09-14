“C'è un ciclista in Super” tornano le segnalazioni al 112

Tornano le segnalazioni di ciclisti in transito sulla Superstrada. È successo ieri, 13 settembre, nel tratto di Valdengo in direzione di Biella. Ad allertare le forze dell'ordine alcuni automobilisti. I Carabinieri hanno effettuato alcuni passaggi ma dell'uomo nessuna traccia.
domenica 14 settembre
sabato 13 settembre
venerdì 12 settembre
giovedì 11 settembre
