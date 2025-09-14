Granfondo Diablo: Miotto e De Marchi dominano sulle salite della Val Formazza FOTO

Dopo una notte di pioggia, il sole ha accolto i partecipanti dell’ultima tappa della Coppa Piemonte Drali 2025, la spettacolare Gran Fondo Diablo: 2.818 metri di dislivello distribuiti lungo un percorso tecnico e suggestivo nel cuore della Val Formazza.

La gara ha preso il nome da Claudio "El Diablo" Chiappucci, leggendario scalatore del ciclismo italiano, al quale è stata dedicata la manifestazione. I percorsi ricalcano in buona parte quelli della prima Gran Fondo a lui intitolata, celebrando ancora una volta la sua grinta e il suo spirito da attaccante.

Una giornata di sport e spettacolo

La logistica è stata allestita a Ponte, frazione di Formazza, dove la squadra dell’Ossola Cycling Team, capitanata da Massimo Fiumanò, ha predisposto la tensostruttura per iscrizioni, distribuzione pacchi gara e il consueto pasta party. La due giorni è iniziata sabato con la cicloscalata Formazza–Riale, una crono in salita che ha coinvolto una cinquantina di atleti, preludio della gran fondo della domenica.

Presenza d’eccezione quella di Stefano Garzelli, vincitore del Giro d’Italia 2000, ospite d’onore dell’evento:

“Ho voluto essere qui perché con questa salita ho un legame speciale: durante un passaggio del Giro mi giocavo la seconda vittoria con Marco Pantani. Qui ci fu il suo ultimo, vero scatto”.

La gara

La prima partenza è avvenuta da Formazza, con duecento atleti scortati per un tratto iniziale a velocità controllata fino a Crodo, davanti agli stabilimenti dell’omonima azienda, dove sono state collocate le griglie della partenza ufficiale. Da lì, in discesa verso Domodossola. Poco dopo il via, un piccolo incidente ha coinvolto due ciclisti, subito soccorsi: fortunatamente solo ferite lievi.

La corsa ha poi attraversato Piedimulera, prima dell’inversione e della lunga salita verso l’arrivo. La gara si è accesa a Premia, dove si è formato un primo gruppetto in fuga con Massimiliano Barbero Piantino (n. 110), Aldo Barone (n. 241), Bruno Zanetti (n. 115) e Fabio Barbieri (n. 259)

In corrispondenza delle gallerie ha tentato l’attacco Zanetti, ma è stato a Formazza che la gara ha preso una svolta decisiva.

Il protagonista assoluto è stato Andrea Miotto (n. 732), che ha gestito la corsa con grande intelligenza. Sulle ultime rampe ha aumentato il ritmo, staccando i diretti avversari e transitando solo al traguardo di Riale, dopo le spettacolari cascate del Toce, tra due ali di pubblico.

Classifiche assolute

Uomini

🥇 Andrea Miotto – Team DaTor – 3h25’39”

🥈 Andrea Mariani – Team DaTor – 3h26’42”

🥉 Flavio Serafini – Swatt Club – 3h27’12”

Donne

🥇 Sabrina De Marchi – Rodman Team – 3h52’44”

🥈 Elisabetta Debernardi – Rodman Team – 4h01’10”

🥉 Alessandra Della Piazza – Ossola Cycling Team – 4h06’14”

Società vincitrice

Chiusura di Coppa Piemonte in grande stile per il team Rodman, guidata dal patron Marco Pipino, che vince anche la classifica per team della gf Diablo, 2° Ossola Cycling Team, 3° Myg Cycling Tarm, 4°Team Asnaghi Cucine, 5° Drali Milano, 6°asd Swatt Club, 7° asd Reaction Team, 8° asd Fornovese, 9° Team Da-Tor /Isb, 10° Bikers Legnano.

Pasta party e premiazioni

Il pasta party si è tenuto a Valdo, con un menù a base di pasta (in bianco o all’amatriciana), formaggio locale, pane, bibita e dolce. Le premiazioni hanno incluso materiale tecnico: caschi, occhiali, cinture, copertoncini, GPS, bike computer e auricolari Bluetooth.

Menzione speciale per la coppia in “tandem” di Cinzia Fantino, atleta non vedente e della sua guida Ferruccio Martini che hanno chiuso una bellissima stagione in Coppa Piemonte pedalando in salita con un mezzo non facile ma dimostrando tanta grinta e determinazione.

Le classifiche finali

Le classifiche ufficiali della Coppa Piemonte Drali 2025 con i vincitori delle maglie di leader saranno pubblicate giovedì 18 settembre sul sito ufficiale: www.coppapiemonte.it

La data delle premiazioni finali del circuito, sarà comunicata a breve.