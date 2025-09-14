 / Biella

Biella | 14 settembre 2025, 08:00

Villaggio Lamarmora e consigli di quartiere, assemblea pubblica mercoledì 17

Sarà alle 21

Consigli di quartiere: il gruppo di persone che si sta interessando all'organizzazione delle prossime elezioni al Villaggio Lamarmora, mercoledì 17 settembre 2025 alle ore 21 ha messo in calendario  un'assemblea presso la sede della ASD Villaggio Lamarmora in via Cavaglià 14 (campo sportivo).

 Vista l'importanza che si annette questa  iniziativa che dà la possibilità di partecipare alla vita della città e a rivitalizzare la comunità del quartiere  si invita la popolazione a partecipare  attivamente all'incontro.

Per ulteriori informazioni :  Simone Polletta  cell.333.1457503  ( ore pomeridiane).

s.zo.

