Dal ministro Pichetto gli auguri al papa Leone XIV: “Punto di riferimento in questi tempi complessi”

“Al Santo Padre Leone XIV giungano i più fervidi auguri per il suo 70° compleanno. Il suo esempio umano e spirituale alla guida della Chiesa rappresenta per tutti noi un punto di riferimento in questi tempi complessi”. Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ed esponente di Forza Italia, Gilberto Pichetto.
In Breve
domenica 14 settembre
sabato 13 settembre
venerdì 12 settembre
giovedì 11 settembre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Tennis, prova superlativa per Stefano Napolitano: a Biella trionfa nel Challenger FOTO e VIDEO
n bel lieto fine di una lunga settimana di grande tennis, giocato sui campi in terra rossa della...