 / ATTUALITÀ

ATTUALITÀ | 14 settembre 2025, 16:30

Dal ministro Pichetto gli auguri al papa Leone XIV: “Punto di riferimento in questi tempi complessi”

Dal ministro Pichetto gli auguri al papa Leone XIV: “Punto di riferimento in questi tempi complessi”

Dal ministro Pichetto gli auguri al papa Leone XIV: “Punto di riferimento in questi tempi complessi”

“Al Santo Padre Leone XIV giungano i più fervidi auguri per il suo 70° compleanno. Il suo esempio umano e spirituale alla guida della Chiesa rappresenta per tutti noi un punto di riferimento in questi tempi complessi”. Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ed esponente di Forza Italia, Gilberto Pichetto. 

c. s. uff. stampa Pichetto g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore