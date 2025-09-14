AIB Piemonte, a Mondovì il XII Raduno Regionale: c'è anche Biella FOTO e VIDEO

A Mondovì erano presenti anche le squadre biellesi per il XII Raduno Regionale dei volontari AIB del Piemonte. Un'occasione non di sola formazione e confronto ma soprattutto un momento di riconoscenza verso tutto il personale che, con impegno e dedizione, garantisce ogni estate un presidio fondamentale contro gli incendi boschivi e a difesa del patrimonio ambientale della regione.

L'appuntamento, in programma nelle giornata di ieri e oggi, 13 e 14 settembre, ha richiamato in piazza Ellero un gran numero di volontari da ogni angolo del Piemonte. Compreso il nostro territorio, rappresentato dall'ispettore provinciale AIB Rodolfo Gilardi, assieme alla sua squadra. La cerimonia odierna si è aperta con l'alzabandiera, seguita dalla sfilata sulle note della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense assieme agli interventi delle autorità. Poi si è tenuta la Santa Messa con il pranzo finale che ha di fatto chiuso la manifestazione.

Oltre ai membri del direttivo del Corpo AIB Piemonte e di alcune rappresentanze di altre regioni italiane (dove le unità sono intervenute in soccorso), hanno preso parte all'appuntamento anche le istituzioni regionali, provinciali e cittadine.