Ospedale, una lettera di ringraziamento per il Dipartimento di Oncologia

Riceviamo e pubblichiamo:

“Buongiorno direttore,

vorrei approfittare del vostro sito per dare pubblico riconoscimento a tutto il personale, medici infermieri ed operatori socio sanitari, del Dipartimento di Oncologia e relativo Day Hospital, dell'Ospedale di Ponderano.

Mia moglie ha seguito un percorso di cura che purtroppo non si è concluso positivamente ma durante questi mesi ha sempre trovato un ambiente professionale e soprattutto umanamente eccezionale.

Spesso si sente parlare della Sanità pubblica in termini tutt'altro che positivi ma nella nostra esperienza posso testimoniare di aver incontrato soltanto persone con un'empatia e una delicatezza che mi ha sorpreso. A tutti loro vorrei rivolgere un grande grazie”.

Giorgio Porchietto

Famiglie Porchietto e Magnone