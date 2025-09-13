Gas: MASE, dal 1° ottobre iscrizioni online a nuovo Elenco venditori di gas naturale

Sarà online dal 1° ottobre, sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il portale per l’iscrizione nel nuovo Elenco dei venditori di gas naturale (EVG) ai clienti finali sul mercato libero.

Caratteristica del nuovo Elenco è l’omogeneità dei requisiti richiesti alle imprese rispetto a quelli già previsti per il settore elettrico, nella direzione di rafforzare la competitività del mercato del gas, incrementando trasparenza, conoscibilità e affidabilità.

“Il nuovo Elenco dei venditori – dichiara il ministro Gilberto Pichetto – garantisce chiarezza e regole certe, contribuendo al nostro obiettivo prioritario: un sistema energetico moderno e competitivo, che si fonda anche sulla responsabilità degli operatori e sulla tutela dei consumatori”.

Al decreto per l’operatività dell’EVG, approvato dal Direttore generale per la domanda e l’efficienza energetica, si accompagna l’elenco delle imprese già abilitate alla vendita di gas naturale a clienti finali secondo la normativa previgente: questi operatori economici, essendo già in esercizio, sono provvisoriamente inclusi nel nuovo EVG, insieme a quelli che hanno ottenuto l’abilitazione dopo l’entrata in vigore della riforma.

Le aziende già inserite nell’Elenco potranno rendere definitiva l’iscrizione attestando, entro le scadenze previste, il possesso dei requisiti richiesti dalla nuova disciplina.

Gas Naturale - Vendita: https://www.mase.gov.it/portale/vendita