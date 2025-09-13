La cantante biellese Sephora tra gli artisti della finalissima inediti al Cantagiro

La cantante biellese Sefora, in arte Sephora, è tra gli artisti ammessi alla Finalissima inediti di oggi 13 settembre 2025 a Senigallia al Cantagiro, per le categorie Cantautori e Intrepreti provenienti dalla Pre-finale del 10 settembre. Sephora salirà sul palco con Castello di Carte.

"Sono contenta di essere arrivata fino a qui - racconta la cantante - e di questo percorso devo ringraziare Giulia De Carlo, le vocal coach Marika Franchino e Alina Caruso, Marinella Bottazzi, Jenny Demara vocal coach, grazie per credere nel mio talento e per avermi dato l’opportunità di partecipare e vivere questa esperienza fantastica , che porterò nel cuore sempre , Alessio Boni , il grande presentatore Marco Zingaretti e tutto lo staff del Cantagiro! Ancora ringrazio il Patron Enzo De Carlo per aver creato un contest così serio il canta giro vive ancora ! e naturalmente grazie anche al mio vocal coach Riccardo Ruggeri che mi sostiene e tifa per me".