Giovane disperso in Valle Cervo recuperato dai soccorsi

Aggiornamento delle 19,52

Il giovane è stato rintracciato dalle squadre che operavano a terra e recuperato. Sembra che sia in buona salute ma per precauzione è stato comunque trasportato con il Drago all'ospedale di Ponderano per controlli.

Si tratta di un escursionista di 32 anni allontanatosi da casa nella mattinata di giovedì 11. Il ragazzo pare sia partito da Piedicavallo andando in direzione Monte Bo e che sia rimasto in contatto con i famigliari fino alle ore 20:13 di ieri comunicando di essere sul sentiero della Ronda, poi non si sono avuti più contatti. Coordinandosi con i Volontari del Soccorso alpino hanno iniziato le ricerche con squadre di terra fino al ritrovamento avvenuto alle ore 19:16. Il disperso ha riferito di aver perso lo zaino con il telefono all' interno, durante una caduta nella notte, che ha poi trascorso all' addiaccio.



I fatti

Ieri venerdì 12 settembre i Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino e il Drago sono stati impegnati con successo nella ricerca di due escursionisti che avevano perso l'orientamento per via della nebbia, operazione conclusa senza conseguenze.

Nella giornata di oggi, le stesse squadre sono tornate in azione nella zona di Piedicavallo, dove è stato attivato il protocollo di ricerca. Dalle prime informazioni sembra che si tratti di un giovane escursionista partito giovedì e dalla giornata di ieri irreperibile. I familiari, preoccupati soprattutto a causa del maltempo registrato ieri, hanno allertato le autorità, che hanno immediatamente avviato le operazioni di soccorso.

Le ricerche proseguono con l’obiettivo di localizzare il giovane e garantirne la sicurezza.