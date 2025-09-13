Dal Nord Ovest, Borgosesia, due incidenti in viale Varallo: intervento dei Vigili del Fuoco e del 118 FOTO

In data odierna 13/09/2025, intorno alle ore 11:35, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo è intervenuta nel Comune di Borgosesia in viale Varallo per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture, causando inoltre danni ad altri veicoli parcheggiati.

Arrivata sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco ha provveduto a collaborare con le due ambulanze del 118 provenienti da Varallo e Gattinara mediante tecniche Tpss (Tecniche di primo soccorso sanitario) e alla messa in sicurezza della zona.

Durante l’intervento la squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta sempre in viale Varallo per un ulteriore incidente che ha visto coinvolta una bicicletta e un' auto; anche lì la squadra ha collaborato con il personale medico mediante tecniche Tpss.

Sul posto anche due pattuglie dei Carabinieri e 3 ambulanze.