Cossato, auto danneggiata nella notte in via Martiri: appello ai testimoni FOTO

Nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 settembre, a Cossato in via Martiri della Libertà 88, l’auto di un residente è stata danneggiata mentre era regolarmente parcheggiata sotto casa. I responsabili sono fuggiti senza lasciare tracce.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini. Grazie alle telecamere di videosorveglianza si cercherà di risalire agli autori dell’incidente.

Chiunque abbia informazioni o abbia visto qualcosa è invitato a contattare immediatamente il numero 347 4579246. L’appello si rivolge anche al responsabile, affinché si presenti sul luogo per evitare ulteriori conseguenze legali.

Le ricerche proseguono, e la collaborazione dei cittadini resta fondamentale per fare luce sull’accaduto.

