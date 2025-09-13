La Vicepresidente della commissione Istruzione, Emanuela Verzella, in visita alle scuole di Biella Marconi, Salvemini e Collodi FOTO

Visita della Vicepresidente della commissione Istruzione, Emanuela Verzella, alle scuole Marconi, Salvemini e Collodi

La consigliera regionale Emanuela Verzella, Vicepresidente della Commissione Istruzione del Consiglio regionale del Piemonte, ha fatto visita, in occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico, alle scuole Marconi, Salvemini e Collodi dell’Istituto Comprensivo Biella 3.

Ad accoglierla la dirigente scolastica Stefania Nuccio e la direttrice amministrativa Giuseppina Graci, che hanno accompagnato la consigliera nel saluto agli studenti, al corpo docente e a tutto il personale scolastico.

“Il mio augurio più sincero va ai ragazzi, veri protagonisti della scuola, ma anche a chi quotidianamente, con impegno e dedizione, rende possibile rimettere in moto la macchina scolastica: dagli insegnanti al personale ATA fino a tutte le figure che contribuiscono al buon funzionamento dell’attività didattica” – ha dichiarato la consigliera Verzella.

La visita ha rappresentato un momento di vicinanza alle comunità scolastiche del territorio e un’occasione per ribadire l’impegno delle istituzioni regionali a sostenere la formazione delle nuove generazioni e valorizzare il lavoro di chi ogni giorno le accompagna nel loro percorso di crescita.



